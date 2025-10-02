مركز عدالة يكشف: هكذا تعاملت سلطات الاحتلال مع ناشطي أسطول الصمود في ميناء أسدود

أعلن مركز عدالة الحقوقي، أن ناشطي “أسطول الصمود” تعرضوا للحرمان من حقهم في الاستعانة بمحامين خلال جلسات الاستماع التي عقدتها سلطات الهجرة الإسرائيلية في ميناء أسدود.

وأوضح المركز، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية بدأت بعقد جلسات الاستماع للناشطين بشأن أوامر الترحيل والاحتجاز، دون إشعارهم أو السماح لهم بالتواصل مع محاميهم، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهم القانونية الأساسية.

دعوة لتحرك عاجل

من جانبه، أعلن مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، عن دعوته لتحرك عاجل لتأمين سلامة جميع الصحفيين المحتجزين بعد اعتراض “أسطول الصمود”، مؤكداً ضرورة إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وطالب المركز أيضاً بفتح تحقيق دولي عاجل في الحادثة، للوقوف على مسؤوليات الأطراف المعنية وضمان حماية الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم الإعلامية في مناطق النزاع.

ومساء الأربعاء، بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي الهجوم على “أسطول الصمود” المتجه نحو قطاع غزة، حيث صعد جنود إسرائيليون على متن عدة سفن في محاولة للسيطرة عليها.

والخميس، أعلنت إسرائيل سيطرة جيشها على جميع قوارب “أسطول الصمود” أثناء إبحارها باتجاه قطاع غزة، باستثناء قارب واحد قالت “إنه بعيد”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُبحر فيها نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.