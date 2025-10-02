مظاهرات في مدن أوروبية عدة.. وأكبر نقابة عمالية إيطالية تدعو للإضراب تضامنا مع أسطول الصمود (فيديو)

اندلعت موجة احتجاجات جديدة في عدد من المدن الإيطالية مساء الأربعاء، بعد ورود تقارير عن اعتراض قوات إسرائيلية لعدد من سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وفي تطور لافت، أعلنت أكبر نقابة عمالية في البلاد الدعوة إلى إضراب عام يوم الجمعة المقبل تضامنا مع الأسطول ومشاركته في محاولة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

الاحتجاجات تلف أوروبا

واجتاحت مظاهرات مدنا أوروبية منذ صباح اليوم، واشتدت مع حلول المساء، مع توارد أنباء اعتراض قافلة الصمود وإلقاء القبض على النشطاء المشاركين، حيث شهدت كل من برلين وروما وبرشلونة وإسطنبول وباريس احتجاجات واسعة.

ففي مدينة نابولي جنوب البلاد، اقتحم متظاهرون المحطة الرئيسية للسكك الحديدية وأوقفوا حركة القطارات، بينما فرضت الشرطة طوقا حول محطة تيرميني في العاصمة روما بعد تجمع العشرات بالقرب من مداخلها.

مواقف النقابات العمالية

وقال الاتحاد العام الإيطالي للعمل إن “الاعتداء على سفن مدنية تقل مواطنين إيطاليين أمر خطير للغاية”، معلنا تنسيق إضراب الجمعة مع نقابات أخرى أصغر.

وتأتي هذه الخطوة بعد إضراب عام سابق في 22 سبتمبر/أيلول الماضي لدعم غزة وقافلة الصمود، والذي تخللته أعمال عنف في مدينة ميلانو.

وفي مدينة جنوة بشمال غرب إيطاليا، أعلن اتحاد النقابات العمالية عزمه إغلاق الميناء، ودعا المتظاهرين للتجمع مساء الجمعة عند أحد مداخله الرئيسية.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، منع عمال الموانئ الإيطاليون رسو وتحميل سفن قالوا إنها مرتبطة بعلاقات تجارية مع إسرائيل.

ويعكس المشهد الإيطالي حالة من التوتر الشعبي والسياسي المتصاعدة، مع اتساع دائرة التضامن مع الفلسطينيين واتجاه النقابات العمالية إلى تحويل موانئ وقطاعات النقل إلى ساحات ضغط مباشر على إسرائيل وحلفائها.