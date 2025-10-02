مفكر أمريكي: فكرة حكم توني بلير لقطاع غزة “محزنة وتثير السخرية”

انتقد المفكر الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس فكرة اقتراح رئيس الوزراء الأسبق توني بلير لحكم غزة، واصفًا إياها بالمحزنة والمثيرة للسخرية.

وقال خلال لقائه مع الجزيرة مباشر إن الفكرة جاءت باقتراح من بعض المليارديرات الأمريكيين الصهيونيين “هم من روجوا لهذه الفكرة، أعتقد أنها صادمة، فبعد 100 عام نأتي بالبريطانيين مرة أخرى للسيطرة على الشرق الأوسط، الأزمة برمتها جاءت بسبب تدخل بريطانيا في المنطقة”.

خطة ترامب

وأوضح أنه إذا كان في محل الجانب الفلسطيني، فلن يقبل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ورد بالخطة إنهاء الحرب وتسليم السلاح لكن لم تذكر إقامة دولة فلسطينية، الفلسطينيون يستحقون حكمًا ذاتيًا، ربما سأقبل بعض بنود الخطة كالنقاط السياسية وليست كل الخطة”.

وأردف: ” آن الأوان أن تفرض خطة حقيقية تنبثق من الجامعة العربية أو العالم الإسلامي وليس ترامب أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

العالم منحاز لفلسطين

وأكد المفكر الإسرائيلي أن أكثر دول العالم منحازة لفلسطين، نافيًا شروع إسرائيل في أن تحارب العالم بأسره، مضيفًا: “لا يمكن للعالم أن ينساق لدولتين فقط، فنحو 70% من العالم يدعمون فلسطين”.

ولفت إلى أن تركيا اتخذت خطوة مهمة تجاه قطع العلاقات مع إسرائيل، داعيًا العالم إلى قطع العلاقات مع تل أبيب في مجالات التكنولوجيا والتجارة والاقتصاد.

وحذر ساكس من سيطرة كاملة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل على المنطقة، بما فيها السيطرة العسكرية، إذا لم يقم العالم العربي بالدفاع عنها.

إسرائيل لا تحترم القانون الدولي

ولفت المفكر السياسي إلى أن إسرائيل لا تنساق بأي شكل للقوانين الدولية، سواء كانت السفن والمرافق في المياه الدولية أو في المياه الإقليمية في غزة، لأنها مياه فلسطينية وليست إسرائيلية.

ووصف إسرائيل بأنها دولة مارقة، خرجت عن السيطرة، إذ أنها تغتال مسؤولين أجانب وقادة وهذه حروب عدوانية، مشددًا على أن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.