الاحتلال يحوّل الخط الأصفر إلى واقع ميداني في غزة وسط دمار واسع شمال القطاع (شاهد)

أظهرت مشاهد مصوّرة بثتها الجزيرة مباشر، بدء الجيش الإسرائيلي في وضع علامات ميدانية على ما يعرف بالخط الأصفر داخل قطاع غزة، وهو الخط الذي يستند إلى خريطة الخطة الأمريكية المنظمة لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وأظهرت لقطات أخرى حصلت عليها الجزيرة مباشر، حجم الدمار الهائل في جباليا شمال القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال، حيث تمت تسوية مبانٍ وأبراج بالأرض، في وقت تكشف فيه وقف إطلاق النار عن كارثة إنسانية شملت أحياءً مدمرة بالكامل مثل بيت لاهيا وبيت حانون والرمال وتل الهوى ومحيط مجمع الشفاء الطبي.

الخط الأصفر

وبحسب الاتفاق، يمتد “الخط الأصفر” من الأطراف الجنوبية لمحافظة شمال غزة وصولاً إلى رفح جنوباً، فيما انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة غزة باستثناء مناطق محدودة في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، ومن وسط وأجزاء من شرق خان يونس، مع استمرار تمركزه في رفح وبيت لاهيا وبيت حانون.

وفي ظل استمرار الاستهدافات اليومية، تؤكد وزارة الصحة في غزة اسشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي رغم سريان الهدنة، بينما يبرر الجيش إطلاق النار بـ”تجاوز الخط الأصفر”.