المفوض العام للأونروا: يجب أن تصمت البنادق في غزة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، من خطورة الانتهاكات ضد منشآت الوكالة في قطاع غزة، داعيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش.

وأشار لازاريني، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن “القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، في منشأة كانت تعمل ملجأ للنازحين”، موضحا أن مباني الأونروا تحولت إلى ملاجئ لحماية المدنيين منذ بداية الحرب.

ووثّقت الأونروا استشهاد أكثر من 800 شخص وإصابة نحو 2600 آخرين في حوادث منفصلة منذ بدء الصراع، وتأثُّر نحو 300 منشأة تابعة للوكالة بالقصف.

“يجب أن تصمت البنادق”

وأكد المفوض العام أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا صارخا للقانون الإنساني الدولي، داعيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، ومطالبا بأن “تصمت البنادق وأن تأتي المساءلة”.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حماس.

وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير أغلبية البنى التحتية في قطاع غزة.