الأخبار|إسرائيل

“بدي أدفنه”: أمنيتها الوحيدة بعد عامين من استشهاد ابنها

صلاة الجنازة على الشهداء أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس
صلاة الجنازة على عدد من الشهداء أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس (الفرنسية)
Published On 20/10/2025

حفظ

داخل مجمع ناصر الطبي توافد العشرات من أبناء غزة انتظارا للحظات ثقيلة على القلوب لكنها حتمية في الوقت ذاته..

لقد جاء الجميع بحثا عن جثامين شهدائهم التي أعادتها إسرائيل حسب اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في القطاع.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وحسب الشهادات كثير من جثث الشهداء التي سلمتها إسرائيل وصلت غير واضحة المعالم وقد تعرضت للدهس والتشويه المتعمد، ومن بين أسر الشهداء، الجزيرة مباشر التقت هذه السيدة التي تعبر عن أمنية مختلفة.

“بدي ابني”.. هكذا سارعت بالرد على سؤال الجزيرة مباشر، وأردفت “بدي أدفنه” موضحة أنه استشهد قبل عامين وأنها لا تعرف أي شيء عنه حتى اللحظة.

من وراء الدموع التي أغرقت عينيها واصلت  أم الشهيد المفقود محمد كلماتها المريرة “منذ سنتين أنتظر أن يعود إلى” أنتظر أن أدفنه كما دفنت الأسر أبناءها الشهداء”.

معاناة هذه السيدة قد تكون استثنائية لأي أم في أي بقعة من بقاع العالم لكن ليس في غزة، ففي غزة هذا الأمر يكاد يكون معتادا بعدما ارتقى آلاف الشهداء نتيجة حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل طوال عامين وتستمر حتى بعد اتفاق السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة وتضمنة عدة دول وسيطة.

وحسب بيانات وزراة الصحة في غزة فقد سلمت إسرائيل أكثر من 130 جثمانا للشهداء الفلسطينيين وأعادتهم إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هويات عدد قليل منها بواسطة أسرهم.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان