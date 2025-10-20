بعد إعادة فرض العقوبات.. إيران تلغي اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين، أن بلاده ألغت اتفاق التعاون الذي كانت قد وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي كان يسمح للوكالة باستئناف عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

وجاء هذا القرار بعد أن أعادت قوى غربية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران الشهر الماضي، وهو ما حذرت منه طهران قبل نحو ثلاثة أسابيع على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، والذي أشار إلى أن بلاده ستلغي الاتفاق في حال إعادة العقوبات.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تفعيل آلية الزناد “سناب باك” التي تعيد فرض العقوبات على إيران، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة)، متهمةً طهران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

Following the activation of the Snapback mechanism, as @araghchi has previously stated, we will revise the Cairo Agreement, which we now consider invalid. However, if the IAEA presents a new proposal for cooperation, it will be studied by the SNSC. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) October 20, 2025

“انتكاسة”

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن لاريجاني أبلغ نظيره العراقي خلال لقائه في طهران قائلاً “تم إلغاء الاتفاق”، مضيفاً أن أي مقترحات مستقبلية من الوكالة سيتم مراجعتها داخل الأمانة العامة.

ويمثل هذا الإعلان، بحسب وكالة رويترز، “انتكاسة” للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسعى لإعادة التعاون مع إيران بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقعها النووية في يونيو/حزيران الماضي.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.