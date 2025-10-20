بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية.. كولومبيا تستدعي سفيرها في واشنطن

استدعت كولومبيا، اليوم الاثنين، سفيرها في واشنطن دانييل جارسيا بينا للتشاور، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها بفرض رسوم جمركية إضافية على الدولة الأمريكية الجنوبية ووقف جميع المدفوعات إليها.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن وصف الرئيس الكولومبي غوستابو بيترو بأنه “زعيم المخدرات غير المشروعة”، وهو ما اعتبرته حكومة بيترو تصريحا شائنا، وأشعل خلافا دبلوماسيا حادّا بين واشنطن وبوغوتا.

وتزامن التوتر مع ضربات عسكرية أمريكية استهدفت سفنا يُزعم أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، مما أثار انتقادات من خبراء قانونيين وناشطي حقوق الإنسان، وأثار اعتراض بيترو على التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

تراجع العملة الكولومبية

وفي الأسواق المالية، تراجعت العملة الكولومبية بنسبة 1.4% لتسجل 3889 بيزو مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، تعبيرا عن القلق من التوترات السياسية والاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية إن الحكومة الوطنية ستعلن خلال الساعات المقبلة عن القرارات المتخذة بشأن الرد على تهديدات واشنطن، في وقت تُعَد فيه كولومبيا من أكبر المستفيدين سابقا من المساعدات الأمريكية، التي تقلصت أخيرا بعد إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه كولومبيا ضغوطا اقتصادية إضافية، مع رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% مفروضة على صادراتها من قِبل واشنطن.