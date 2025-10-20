شاهد: إسطنبول تحتفي بحفظة القرآن في مسيرة حاشدة

شهدت منطقة الفاتح في إسطنبول مسيرا مهيبا لمئات الطلاب الأتراك، الذين أنهوا دراساتهم في حفظ القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية، وذلك أثناء توجههم إلى مسجد السلطان سليم، لتلقي التكريم والإجازة بحضور جمع من العلماء والقيادات الدينية.

وحضر الحفل الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية أحمد فكري دوغان هوجافندي، وإسماعيل إمام صالح توبجو، والرئيس الفخري لمؤسسة إرينلر محمود إيرين، إلى جانب عدد من العلماء وأئمة المساجد ومسؤولي الجمعيات الخيرية وممثلي المجتمع المدني، وسط مشاركة واسعة من الأهالي والطلاب.

وتخلل الحفل تلاوة عطرة من القرآن الكريم ودعاء جماعي، حيث تسلَّم 318 طالبا دبلومات الإجازة في العلوم الإسلامية.

“يوم تاريخي”

وقال الطالب محمد أمين جيفي في كلمته “تشرفنا بالحصول على دبلوم العلوم الإسلامية في مسجد السلطان سليم، ونبدأ خدمتنا لنلمس قلوبا كثيرة بالعلم والحكمة والأخلاق الحميدة، ونسعى لنشر المعرفة الأصيلة في أنحاء الأناضول”.

من جانبه، وصف مدير مدرسة الحميدية، عبد المتين قره قوم، المناسبة بأنها “يوم تاريخي لمسجد السلطان سليم”، قائلا “منحنا الإجازة إلى 318 من طلابنا الذين حفظوا كتاب الله وتعمقوا في العلوم الشرعية، ونسأل الله أن ينفع بهم الأمة”.

واختُتمت الفعالية بدعاء جماعي من الشيخ موسى يلديز خوجة أفندي، وسط أجواء روحانية مفعمة بالفخر والابتهاج، لتسجل إسطنبول يوما جديدا من أيامها التي تكرّم فيها المعرفة وحفظة القرآن الكريم.