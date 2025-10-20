مفاوض إسرائيلي: “الولايات المتحدة لن تسمح بعودة الحرب”

أكد المفاوض الإسرائيلي غيرشون باسكين أن الولايات المتحدة لن تسمح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة الحرب مرة أخرى.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال باسكين “باعتقادي أن نتنياهو كان يتواصل مع المتطرفين في حكومته والذين يريدون عودة الحرب خاصة بعد استعادة الرهائن الأحياء من غزة ولكن وبحسب ما نراه حتى الآن فإن الأمريكيين لن يسمحوا بعودة الحرب”.

وأوضح باسكين أن الرئيس ترامب شديد الحزم في عدم السماح بعودة الحرب.

وفيما يتعلق بالبنود التي يمكن أن تقوض الاتفاق خلال التفاوض على تنفيذ المرحلة الثانية عبر باسكين عن اعتقاده بأن هناك ترتيبات مسبقة موجودة في الاعتبار بالفعل.

وقال “أظن بأن الأمريكيين لديهم خطة وقد ناقشوها بالفعل مع القطريين والمصريين والأتراك وأول خطوة هي من وجهة نظري الإعلان عن لجنة تحكم غزة”.

وأشار باسكين إلى أن السلطة الوطنية يجب أن تكون مشاركة في هذا الأمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل غارات مكثفة جنوبي قطاع غزة طوال يوم الأحد رغم اتفاق وقف إطلاق النار ما أسقط عشرات الشهداء والمصابين.