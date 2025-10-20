“نجتمع في القاهرة لصياغة موقف موحد والضغط على واشنطن لوقف الانتهاكات الإسرائيلية”: المتحدث باسم الجهاد الإسلامي

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد موسى أن حركات المقاومة الفلسطينية تعمل خلال اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة على صياغة موقف موحد للحديث مع الوسطاء في اتفاق شرم الشيخ للسلام بشكل متسق.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال موسى “أولا نحن نريد أن نصيغ موقف فلسطيني موحد ورؤية فلسطينية موحدة في ظل هذا الواقع الصعب تتحمل فيه كل القوى الفلسطينية وكل فصائل المقاومة المسؤولية”.

واعتبر موسى أن هذا الهدف يدعم المقاومة في ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لردع إسرائيل عن مواصلة الانتهاكات.

وأضاف “قمنا بتقديم ملف فيه كل الخروقات التي قام بها جيش الاحتلال منذ وقف إطلاق النار وطالبنا الوسطاء بتحمل المسؤولية، وكذلك نطالب كل من اجتمعوا في شرم الشيخ ووعدهم ترامب بأن الحرب لن تعود لكنها الآن تعود بأشكال أخرى”.

وشنت إسرائيل غارات مكثفة جنوبي قطاع غزة طوال يوم الأحد رغم اتفاق وقف إطلاق النار ما أسقط عشرات الشهداء والمصابين.