أبرز ما جاء في مؤتمر فانس وويتكوف وكوشنر في إسرائيل (فيديو)

عقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر مؤتمرا صحفيا مشتركا، مساء الثلاثاء، في مركز التنسيق المدني-العسكري في “كريات جات” بجنوبي إسرائيل، تلاه افتتاح للمركز الذي نُشرت فيه قوات أمريكية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعبَّر الثلاثة عن تفاؤل حذر بتقدم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، مؤكدين في الوقت ذاته أن الطريق نحو سلام دائم يتطلب مزيدا من التعاون الإقليمي، والتزاما واضحا من حركة حماس بتسليم السلاح والتعاون في ملفات إعادة الإعمار واستعادة رفات “الرهائن”.

أهم ما جاء في تصريحات جيه دي فانس:

تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة يسير على نحو أفضل من المتوقع، ونثمن تعاون الحكومة الإسرائيلية في التنفيذ.

لا نية لوجود جنود أمريكيين على الأرض في غزة

عدم تعاون حماس وتسليم سلاحها سيؤدي إلى إجراءات قاسية، بينما تسليم السلاح قد يؤدي إلى حلول تفيد الجميع.

ضرورة إعادة إعمار غزة مع ضمان أمن كل من الإسرائيليين والغزيين.

الطريق إلى السلام المستدام يمر عبر التركيز على المستقبل وبناء نموذج متين للسلام.

زيارة إسرائيل كانت مقررة سابقا وليست رد فعل على أحداث اليومين الماضيين.

أظهر الأسبوع الأول بعد الاتفاق نتائج أفضل مما كان متوقعا.

نعلن افتتاح مركز التعاون العسكري-المدني لإعادة بناء غزة.

نشكر دول الخليج والدول الآسيوية والجهود التنسيقية التي يقوم بها الجنود والمركز.

تركيا يمكن أن تؤدي دورا بنّاء في خطة السلام.

مقاتلو حماس الذين يسلّمون سلاحهم قد يُمنحون عفوا في إطار ترتيبات مستقبلية.

الحكومة الأمريكية ستواصل تقييم الوضع وستتخذ إجراءات سريعة إذا ظهرت تهديدات جديدة.

أهم ما جاء في تصريحات جاريد كوشنر:

أموال إعادة الإعمار لن تُصرف في المناطق التي تسيطر عليها حماس، وذلك لضمان عدم تعزيز سلطة الحركة أو استغلال الموارد من قِبلها.

العمل يجري على خفض التصعيد عبر مركز فض الاشتباك الذي فتحته واشنطن والآخرون، مع توقع مزيد من التقدم في غضون أسبوع.

نعمل على ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام، ومتابعة مسألة إعادة رفات الرهائن والتقدم المحقق فيها.

أهم ما جاء في تصريحات ستيف ويتكوف: