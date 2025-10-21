إسرائيل تعلن نتائج فحص جثمان أسير تسلمته من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعرف على هوية جثمان الأسير الذي استلمه في وقت سابق يوم الاثنين من قبل حركة حماس عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجثمان يعود إلى الرقيب أول احتياط “تال حايمي”، قائد فرقة الاستعداد في نير يتسحاق، الذي قتل صباح يوم 7 أكتوبر2023، ونقلت حماس جثته إلى قطاع غزة.

وأضاف بيان المتحدث أن تال حايمي، الذي كان يبلغ من العمر 41 عاماً عند مقتله، تم تحديد وفاته بتاريخ 13 ديسمبر 2023.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال تسلُّم طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حركة حماس جثة جديدة لأحد الأسرى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “بحسب المعلومات التي قدَّمها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم تابوت أحد المختطفين لهم، وهم في طريقهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) في قطاع غزة”، وأضاف “على حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة المختطفين القتلى”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أنها ستسلّم، مساء الاثنين، جثة أسير إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبذلك تكون حماس قد أفرجت منذ بدء تنفيذ الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 14 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون. بينما تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 15، مدعية أن إحدى الجثث المُتسلَّمة لا تتطابق مع أي من أسراها.