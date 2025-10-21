الأخبار|قطاع غزة

الأمم المتحدة تطلق عملية واسعة لإزالة 60 مليون طن من الركام في غزة (فيديو)

دمار هائل في غزة بعد سنتين من العدوان الإسرائيلي
دمار هائل في غزة بعد سنتين من العدوان الإسرائيلي (رويترز)
Published On 21/10/2025
آخر تحديث: 02:05 PM (توقيت مكة)

أطلق برنامج الأمم المتحدة للتنمية عمليات واسعة النطاق لإزالة ما بين 55 و60 مليون طن من الركام في قطاع غزة، وفق تقديره، وذلك بعد سنتين من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء إن عملية إزالة الركام تهدف إلى “إعادة فتح طرق النقل الرئيسية وتسهيل الوصول إلى المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى”.

“عملية سوف تستغرق عدة سنوات”

وأوضح جاكو سيليرز، الممثل الخاص لإدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في مقطع فيديو على منصة إكس أنه سوف تتم إعادة تدوير الأنقاض بعد إزالتها عن الشوارع في قطاع غزة.

واضاف سيليرز أن هذه العملية “سوف تبدأ بسحق الأنقاض التي يتم جمعها، ثم استخدامها لاحقا لإعادة تعبيد الطرق ووضع قواعد للخيام”، موضحا أن هذه العملية “سوف تستغرق عدة سنوات لتنفيذها”.

برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعمل على تنظيم جمع المخلفات للحفاظ على صحة الأهالي
برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعمل على تنظيم جمع المخلفات للحفاظ على صحة الأهالي (رويترز)

إدارة المخلفات في القطاع

وأضاف سيليرز أن البرنامج يعمل على إدارة المخلفات في قطاع غزة بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مؤكدا أنها “أحد التحديات الرئيسية في عملية إعادة بناء قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إقامة مواقع مؤقتة لجمع المخلفات، لأن المواقع الأصلية للمخلفات لا يمكن الوصول إليها بسبب أنقاض المباني المهدمة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نحو 68 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 170 ألف جريح، ودمارا هائلا في منازل القطاع وبنيته الأساسية.

المصدر: الأمم المتحدة + تويتر

