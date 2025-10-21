برنامج الأغذية العالمي: الإمدادات إلى غزة لا تكفي سوى نصف مليون شخص لأسبوعين

أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء أن كمية الإمدادات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار تكفي لإغاثة ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط، مشددا على أن بعض المساعدات وصلت بالفعل إلى شمال القطاع، لكنها ما زالت دون الكميات المطلوبة بسبب استمرار إغلاق معظم المعابر.

وأوضح البرنامج أنه تمكن من إدخال أكثر من 530 شاحنة محملة بالمواد الغذائية منذ بدء الهدنة، إلا أن مستوى الإمدادات لا يزال بعيدا من الحد الأدنى المطلوب، الذي يُقدر بنحو ألفي طن يوميا، وذلك نتيجة استمرار القيود المفروضة على فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.

وأكد البرنامج أن النقص الحاد في المواد الغذائية لا يزال يمثل تحديا رئيسيا لجهود الإغاثة، مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة الضغط لضمان فتح المعابر بشكل كامل وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، خاصة في ظل استمرار معاناة آلاف الأسر من نقص الغذاء وتدهور الوضع الصحي في المخيمات والملاجئ.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أفاد قبل أيام بأن مكافحة المجاعة في قطاع غزة “ستتطلب وقتا”، داعيا إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع المحاصر والمدمّر لـ”إغراقه بالغذاء”.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان الخميس إلى “فتح كل المعابر حتى تتمكن المساعدات الدولية من الوصول إلى السكان”.

وجاء في البيان أن “الوصول الآمن ومن دون عوائق أمر ضروري لضمان وصول المساعدات إلى كل المناطق بما في ذلك الشمال”.