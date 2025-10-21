بريطانيا تزيل هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة قالت إنها تعكس استجابة المملكة المتحدة للتطورات الجوهرية التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي على يد القوات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن القرار يأتي ضمن مقاربة جديدة للمشاركة مع الحكومة السورية الجديدة، بما يعزز أولويات السياسة الخارجية والأمن الداخلي للمملكة المتحدة، لا سيما في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية.

مراجعة شاملة

وأضاف البيان أن الهيئة كانت مدرجة منذ عام 2017 كاسم مستعار لتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن مراجعة شاملة أجرتها مجموعة مراجعة حظر التنظيمات الحكومية انتهت إلى أن الظروف التي أدت إلى تصنيفها إرهابية لم تعد قائمة.

وأوضح البيان أن إلغاء التصنيف سيسمح بتعاون أوثق مع دمشق في الحرب ضد تنظيم الدولة الذي لا يزال يشكل تهديدا أمنيا في سوريا، الأمر الذي من شأنه “تقليل الأخطار التي تواجهها المملكة المتحدة وحلفاؤها”.

كما سيساعد القرار -بحسب البيان- على “تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في الجهود الدولية للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلَّفه نظام الأسد”.

اتساق مع الموقف الأمريكي

وأشارت لندن إلى أن الخطوة تتسق مع الموقف الأمريكي، بعد أن كانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها “لن تتخذ أي قرار من هذا النوع باستخفاف”، مشددة على أن سلامة الشعب البريطاني وأمنه يظلان أولوية مطلقة، وأن عملية إزالة التصنيف جاءت بعد “مشاورات موسعة مع الشركاء التنفيذيين والوزارات المختصة وتقييم أمني دقيق”.

وأوضحت أن إلغاء تصنيف الهيئة يعني أن جرائم الحظر المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بما في ذلك العضوية أو الدعوة إلى دعم التنظيمات المحظورة، لن تُطبَّق بعد الآن على هيئة تحرير الشام. وبذلك ينخفض عدد التنظيمات المحظورة في المملكة المتحدة إلى 83 منظمة.

وختم البيان بالتأكيد أن الحكومة البريطانية تحتفظ بحق إعادة تقييم قرارات الحظر في أي وقت إذا ظهرت تهديدات جديدة، مضيفة أنها “ستواصل الحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا على أقوالها، وستضغط من أجل تحقيق تقدُّم حقيقي واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة كلها”.