بسبب القذافي.. ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات (فيديو)

بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الثلاثاء تنفيذ عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، إثر إدانته بالتآمر لأخذ أموال من نظام القذافي في ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، في واقعة تعد الأولى من نوعها منذ عقود بحق رئيس فرنسي سابق، معيدا إلى الأذهان قضية سجن المارشال فيليب بيتان بعد الحرب العالمية الثانية بتهمة التعاون مع النازية.

وقال ساركوزي في تصريح لصحيفة “لا تريبون ديمانش” عشية دخوله السجن: “لست خائفا من السجن. سأبقي رأسي مرفوعا، حتى على أبواب السجن”.

بدوره قال فريق الدفاع عن الرئيس الفرنسي الأسبق إن “السجن لموكلنا عار ونأمل أن تكون هناك عدالة في الاستئناف”.

وتأتي الإدانة بعد سنوات من الإجراءات القضائية، في ظل مزاعم بتلقي ملايين اليوروهات نقدا من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قُتل لاحقا أثناء أحداث الربيع العربي.

وأدين ساركوزي بالتآمر مع مساعدين مقربين، وبرّأه القضاء من تلقي الأموال شخصيا أو استخدامها لأغراض خاصة. ونفى مرارا ارتكاب أي مخالفات، واعتبر القضية ذات دوافع سياسية تهدف لإذلاله، مشددا على أنه استأنف الحكم إلا أن طبيعة العقوبة تقتضي دخوله السجن خلال إجراءات الطعن.

يذكر أن ساركوزي أدين سابقا في قضية فساد منفصلة، تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة مقابل خدمات وظيفية، ويقضي العقوبة حاليا وهو يرتدي سوارا إلكترونيا.

ومن المقرر أن يحتجز ساركوزي في وحدة العزل بسجن لا سونتيه في باريس، حيث يقيم النزلاء في زنازين منفردة، وتسمح التجديدات الأخيرة بتوفير حمامات خاصة، كما سيحصل على تلفزيون وهاتف أرضي مقابل رسوم شهرية. وأبلغ صحيفة “لوفيغارو” أنه اختار ثلاثة كتب ليقرأها في أسبوعه الأول خلف القضبان، بينها رواية “الكونت مونتي كريستو” لألكسندر دوما.

وأثار قرار سجن ساركوزي غضب حلفائه السياسيين ومنتسبي اليمين المتطرف، واعتبر محللون أن الحكم يعكس تحولا في النهج الفرنسي اتجاه مساءلة كبار المسؤولين، عقب إصلاحات قضائية عززت تنفيذ العقوبات الفورية حتى أثناء نظر الاستئناف.

ويشمل ذلك إجراءات منعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من الترشح للمناصب السياسية مؤقتا إلى حين الفصل في الطعون القضائية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيلاب” مطلع أكتوبر/تشرين الأول أن غالبية الفرنسيين يرون الحكم نزيها ويؤيدون تنفيذه دون انتظار إجراءات الاستئناف. وقد أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه التقى ساركوزي وزوجته كارلا بروني قبل دخوله السجن.