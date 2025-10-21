ترامب ينفذ وعده بهدم جزء من البيت الأبيض.. ما القصة؟ (فيديو)

انطلقت يوم الاثنين أعمال هدم جزئي في البيت الأبيض، تمهيدًا لبناء قاعة احتفالات يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشييدها، في واحدة من أضخم مشاريع التوسعة التي يشهدها المقر الرئاسي منذ أكثر من مئة عام.

وقال ترامب في منشور على منصّته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي “يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في البيت الأبيض لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة”.

ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة عن ثمانية آلاف متر مربّع وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ 250 مليون دولار.

وبحسب ترامب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف رؤساء الدول الأجنبية وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة.

ووفقا للنماذج المصغّرة للمشروع فإنّ المبنى الأبيض الضخم ذا النوافذ العالية جدا سيبنى في موقع الجناح الشرقي الحالي حيث تقع عادة مكاتب السيّدة الأولى.

وأكّد الرئيس الجمهوري أنّ بناء هذه القاعة سيتم تمويله بالكامل من تبرّعات مصدرها بشكل خاص أميركيون “وطنيون أسخياء وشركات رائعة”.

والبيت الأبيض هو مقرّ إقامة وعمل الرؤساء الأميركيين منذ 1800. وجون آدامز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، كان أول من أقام في هذا المقرّ.