جحيم تحت الأرض.. الأمن السوري يكتشف سجنا سريا للنظام السابق (فيديو)

كشفت قوى الأمن الداخلي السورية، ما يعتقد أنه كان سجنا سريا تحت الأرض، يستخدمه النظام السابق لاعتقال وتعذيب المدنيين في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، “سانا” عن أحد المسؤولين، أن اكتشاف السجن جاء قبل نحو عشرة أيام أثناء قيام دوريات الشرطة بعمليات تفتيش وبحث عن أماكن يشتبه باستخدامها لأغراض مشبوهة ضمن نطاق المنطقة.

وأشار ذات المسؤول إلى أن السجن عبارة عن مخبأ تحت الأرض مزود بباب حديدي مغلق، وبداخله تجهيزات مثل فرش إسفنجية وأغطية صوفية وأدوات تستخدم في التعذيب مثل العصي والحبال، بالإضافة إلى كتب ومطبوعات كانت موجهة للميليشيات المدعومة من النظام السابق، مبيناً أن الموقع يتصل بنفق بعمق خمسة أمتار وطول أربعين متراً.

يذكر أنه في الرابع والعشرين من أيلول الماضي عثرت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص على سجن تحت الأرض في منطقة زراعية قرب قرية أبو حكفة بالريف الشمالي الشرقي، كان يستخدمه النظام لاحتجاز المدنيين.