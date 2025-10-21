ساركوزي يستعد لقضاء محكوميته.. وهذا مادار بينه وبين ماكرون

من المقرر أن يصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق في الذاكرة المعاصرة يسجن، عندما يبدأ تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات اليوم الثلاثاء في سجن “لا سانتيه” بالعاصمة باريس.

وأدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال مصدرها ليبيا، لكنه ما زال يؤكد براءته.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إدخاله إلى السجن لقضاء عقوبته في مؤسسة احتجز فيها منذ القرن التاسع عشر عدد من أبرز السجناء، من بينهم الضابط ألفريد دريفوس، الذي أدين خطأ بالخيانة بسبب كونه “يهوديا”، والمسلح الفنزويلي المعروف باسم كارلوس الثعلب، الذي نفذ عدة هجمات على الأراضي الفرنسية.

وقال ساركوزي لصحيفة لو فيجارو إنه يتوقع أن يحتجز في زنزانة انفرادية، حيث سيتم عزله عن باقي السجناء لأسباب أمنية.

وهناك احتمال آخر أن يحتجز في قسم السجن المخصص لـ “النزلاء المعرضين للخطر”، والمعروف شعبيا باسم قسم الشخصيات المهمة.

تمويل مشبوه من القذافي

ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير بتهم “التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”. بينما برأته المحكمة من جميع التهم الأخرى، مثل التستر على الفساد والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية.

وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالاتفاق مع القذافي عام 2005 -عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية- لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المنعزلة آنذاك على المستوى الدولي.

كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.

وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.

وقال المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

ويقول ساركوزي إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية. ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

زيارة ماكرون

ذكر مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الاثنين، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، زار يوم الجمعة، الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

ودافع ماكرون عن استقباله ساركوزي خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي عُقدت الاثنين في سلوفينيا.

وقال ماكرون “كان من الطبيعي، من الناحية الإنسانية، أن أستقبل أحد أسلافي في هذا السياق”.

ودعت عائلة ساركوزي أنصاره إلى التضامن معه لدى مغادرته منزله في باريس متوجها إلى سجن لا سانتي صباح الثلاثاء. ويُتوقع أن يقدّم محاموه طلبا فوريا للإفراج عنه.