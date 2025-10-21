شاهد: آثار الدمار في مطار الخرطوم بعد هجوم الدعم السريع

أظهرت مشاهد خاصة للجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلَّفه الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع بطائرات مسيَّرة، فجر اليوم الثلاثاء، على مطار الخرطوم.

وقالت مصادر خاصة للجزيرة مباشر إن قوات الدعم السريع شنت هجوما على العاصمة السودانية الخرطوم، استهدف مواقع في محيط مطار العاصمة الدولي ومناطق عدة أخرى، قبيل ساعات من موعد مقرر لإعادة تشغيل المطار بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

وقالت المصادر إن انفجارات قوية دوت داخل وبمحيط مطار الخرطوم الدولي شرقي العاصمة، تلاها تصاعد أعمدة دخان كثيفة ناجمة عن القصف، في حين دوت المضادات الأرضية للجيش السوداني بكثافة في سماء المدينة في محاولة للتصدي للطائرات المسيَّرة.

إعادة تشغيل مطار الخرطوم

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان سلطة الطيران المدني السودانية إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية بدءا من غد الأربعاء، في أول خطوة من نوعها منذ تدميره الواسع مع اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 إبريل/نيسان 2023، أي قبل أكثر من 921 يوما.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، في 27 مارس/آذار الماضي، استعادة السيطرة على المطار ومقرات أمنية وعسكرية شرق العاصمة وجنوبها، مؤكدا حينها “تطهير” آخر جيوب قوات الدعم السريع في محافظة الخرطوم.

وتتواصل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل 2023، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد نحو 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية ومحلية.