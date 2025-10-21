شاهد: أول تعليق للبرهان بعد قصف مطار الخرطوم

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحكومة عازمة على “القضاء على التمرد ومنع أي ميليشيات أو مرتزقة من التأثير على مستقبل السودان“، مشددا على أن السلام في البلاد يجب أن يُبنى على أسس وطنية راسخة.

وقال البرهان في تصريحات، الثلاثاء، من مطار الخرطوم الدولي بعد قصف استهدفه “قريبا لن يستطيع أي أحد تهديد السودان”، مؤكدا أن “القوات المتمردة لن تنال من الشعب شيئا”، وأضاف “أكتوبر/تشرين الأول دوما أخضر على الشعب السوداني، وكل اعتداء فيه سيرتد على المعتدين”.

كما شدد على أن “الأراضي التي كانت تحت سيطرة ميليشيا الجنجويد المتمردة أصبحت الآن في أيدي الشعب السوداني”.

وأشار البرهان إلى أن الحكومة تضع استعادة الأمن والاستقرار على رأس أولوياتها، وأن أي محاولات للتمرد أو تهديد المدنيين ستواجَه بحزم، مؤكدا أن السلام المنشود لن يتحقق إلا عبر التزام كل الأطراف بالقوانين والمؤسسات الوطنية.

جاءت تصريحات البرهان في أعقاب هجوم بطائرات مسيَّرة شنته قوات الدعم السريع، فجر اليوم الثلاثاء، على العاصمة السودانية الخرطوم، استهدف مطار الخرطوم الدولي ومواقع أخرى بالعاصمة وأم درمان، في تصعيد جديد قبيل إعادة تشغيل المطار للرحلات الداخلية بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.