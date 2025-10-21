شاهد: الذكاء الاصطناعي يعيد بناء غزة

أنتجت وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر مقطع “فيديو” يُظهر شارعا في قطاع غزة، تعرَّض للتدمير جراء العدوان الإسرائيلي، وهو يعاد إعماره بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن حجم الدمار الناتج عن حرب الإبادة الإسرائيلية يتراوح بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض.

وتشمل هذه الأنقاض آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دُمّرت عمدا. وجسدت وحدة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر تلك الخطوات في “فيديو” مؤثر.

وذكرت “الأونروا” أن عملية رفع الأنقاض وإعادة الإعمار قد تستمر أكثر من 15 عاما، بينما قدَّرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حجم الدمار الكبير والتحديات الإنسانية والاجتماعية التي تواجه القطاع.