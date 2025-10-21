شاهد: صور جوية تكشف استمرار البحث عن رفات جندي إسرائيلي شمال خان يونس

أظهرت صور جوية التُقطت الثلاثاء استمرار عمليات الحفر في محيط مدينة حمد شمالي خان يونس، وذلك ضمن جهود فرق الإنقاذ للبحث عن رفات الجندي الإسرائيلي عميرام كوبر.

وتبين الصور توسع نطاق الأعمال في المنطقة، وسط انتشار لآليات ثقيلة.

وأعيد الاثنين رفات أسير إسرائيلي، وتعرفت السلطات على هويته. وتتوقع إسرائيل إعادة نحو خمسة جثث قريبا بينما تتطلب استعادة الجثث الأخرى عملية أبطأ وأكثر تعقيدا.

ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، كما سلمت جثامين 15 من بين 28، وقالت إنها تسعى “لإغلاق الملف” وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها أعادت 15 جثة أخرى لفلسطينيين اليوم الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الجثث التي أعادتها إلى غزة إلى 165 جثة.