الأخبار|إسرائيل

“شهداء الكاميرا”.. إعلامي بريطاني يرفع أسماء صحفيي غزة على منصة الشرف (فيديو)

مهدي حسن طالب جيردوسكي بأن يتحلى بالشجاعة ويدافع عن تعليقاته العنصرية
مهدي حسن إعلامي بريطاني (رويترز)
Published On 21/10/2025

حفظ

في لفتة إنسانية مؤثرة، أهدى الإعلامي البريطاني مهدي حسن جائزة النزاهة الصحفية إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة.

وخلال حفل التكريم، عبّر مهدي عن امتنانه للجائزة، لكنه قال: “أنا لا أستحقها، بل أهديها إلى أولئك الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للحقيقة”، مشيرًا بالاسم إلى أنس الشريف، حسام شبات، مريم أبو دقة، رشدي سراج، بلال عبد الله، وغيرهم من الصحفيين الذين قُتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف حسن الصحفيين الفلسطينيين بـ”الشجعان”، مؤكدًا أنهم استشهدوا أثناء محاولاتهم توثيق الحقيقة وكشف جرائم الإبادة في قطاع غزة.

وختم كلامه بالقول إن العالم أجمع يتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال إسرائيل غير معنية به بمواصلتها حصد أرواح المدنيين في غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان