منتخب إسبانيا لسيدات اليد يتضامن مع فلسطين بطريقة خاصة (فيديو)

ابتكرت لاعبات فريق إسبانيا لكرة اليد وسيلة جديدة للتعبير عن تضامنهن مع فلسطين خلال مباراة فريقهن مع إسرائيل في تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة اليد.

ووضعت اللاعبات ملصقات تحمل شعار البطيخ على أحذيتهن، وهو شعار ارتبط بالتعبير عن مناصرة حقوق الفلسطينيين.

وقالت لاعبة الفريق بولا أكروس في منشور على حسابها على منصة إنستغرام “لا يمكن تجاهل ما يحدث خارج الملعب”. وأكدت “تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية دمرت حياة 68 ألف فرد وخربت منازلهم”.

وأعلن اتحاد كرة اليد الأوروبي أن المباراة انتهت بفوز إسبانيا بعد أن أحرز فريقها 38 هدفا مقابل 22 هدفا لإسرائيل.

احتجاجات مستمرة على مباريات إسرائيل

يذكر أن الفرق الرياضية الإسرائيلية تواجه احتجاجات واسعة عند مشاركتها في المنافسات الأوروبية في ألعاب مختلفة، ومنها كرة القدم.

وكان فريق أستون فيلا، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد أعلن الخميس، أنه لن يُسمح لمشجعي فريق مكابي تل أبيب بحضور المباراة التي يستضيفها في الدوري الأوروبي، يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أن أثارت الشرطة مخاوف تتعلق بالسلامة العامة بسبب احتمال وقوع احتجاجات مناصرة لفلسطين.

جاء هذا القرار بعد احتجاجات واسعة شهدتها مباراتا المنتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم أمام النرويج وإيطاليا، حيث شهدت العاصمة النرويجية أوسلو ومدينة أوديني الإيطالية مسيرات حاشدة تندد بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.