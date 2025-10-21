“هؤلاء من كان ستارمر يريد دعوتهم”.. إلغاء مباراة مكابي تل أبيب بإسرائيل يشعل غضبا في بريطانيا (فيديو)

أعلنت الشرطة في إسرائيل أمس الاثنين إلغاء مباراة كرة القدم بين فريق مكابي تل أبيب وفريق هابويل بسبب أعمال شغب واسعة اندلعت في الملعب وخارجه.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب الإسرائيلية في محيط الملعب في محاولة للسيطرة على الاشتباكات بين جماهير الفريقين، لكنها لم تتمكن من تأمين سبل إقامة المباراة، فقررت إلغاءها خشية تفاقم أعمال العنف.

جاء قرار الشرطة الإسرائيلية بعد أيام من إعلان نادي أستون فيلا، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه لن يُسمح لمشجعي فريق مكابي تل أبيب بحضور المباراة التي يستضيفها في الدوري الأوروبي، يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد أن أثارت الشرطة مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

وتخشى الشرطة البريطانية من وقوع اشتباكات خلال مظاهرات متوقعة للتنديد بجرائم إسرائيل في قطاع غزة قبل مباراة أستون فيلا مع مكابي تل أبيب.

انتقادات لموقف ستارمر

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر قد انتقد قرار أستون فيلا، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حضور جماهير مكابي تل أبيب للمباراة، وهو موقف انتقده ناشطون على منصات التواصل.

وكتب مايك جارسورثي في منشور على منصة إكس منتقدا ستارمر قائلا “هؤلاء من كان كير ستارمر يريد دعوتهم إلى المملكة المتحدة متجاوزا مجموعة السلامة المحلية والشرطة الإقليمية وعضو البرلمان المحلي والمنظمة الإقليمية لمراقبة كرة القدم وشبكات المعلومات الاستخبارية الأوروبية لتحقيق ذلك”.

وأضاف الصحفي البريطاني أوين جونز في منشور على منصة إكس قائلا “تلغي تل أبيب مباراة فريق مكابي بعد أعمال شغب تورط فيها مشجعوه، ومع ذلك يجب علينا أن نقبل بمشاغبي كرة القدم من مكابي الذين يهتفون الموت للعرب، وهم قادمون إلى برمنغهام المتعددة الأعراق، وإذا رفضنا فنحن متطرفون نروج للكراهية”.

مكابي يرفض شراء تذاكر المباراة

وفي السياق ذاته أعلن نادي مكابي تل أبيب أمس الاثنين أنه لن يقبل أي تذاكر لجماهيره الزائرة لمباراته في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام أستون فيلا الشهر المقبل حتى إذا تراجعت السلطات المحلية عن قرار منع مشجعيه من حضور المباراة.

وقال مكابي في بيان “بناء على الدروس الصعبة التي تعلمناها، اتخذنا قرارا برفض أي تخصيص يتم تقديمه نيابة عن جماهيرنا الزائرة، ويجب فهم قرارنا في هذا السياق”.

وأضاف البيان “نأمل أن تتغير الظروف ونتطلع إلى أن نتمكن من اللعب في برمنغهام في بيئة رياضية في المستقبل القريب”.

وكانت شرطة “وست ميدلاندز” البريطانية قد وصفت المباراة بأنها عالية الخطورة وقد تشهد حوادث، بما في ذلك مواجهات عنيفة وجرائم كراهية، مثلما حدث قبل مباراة أياكس الهولندي ومكابي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في أمستردام.