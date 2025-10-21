واشنطن.. طلاب الجامعة الكاثوليكية: لا مكان لممثلي الاحتلال بيننا (فيديو)
Published On 21/10/2025
نظّم عدد من الطلاب في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية، بالعاصمة واشنطن احتجاجًا رفضًا لاستضافة متحدثين من الجيش الإسرائيلي داخل الحرم الجامعي.
وقال أحد المتظاهرين إن الطلاب المشاركين لا ينتمون إلى توجه واحد، بل يمثلون جمعيات مختلفة تُعنى بحقوق الإنسان بصفة عامة، دون تحديد جنسية معينة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4متحدث حركة حماس يكشف للجزيرة مباشر أبرز خروقات الاحتلال وجديد ”معركة الجثامين” (فيديو)
- list 2 of 4لحظات مرعبة بعدسة صحفي أمريكي.. اعتداء وحشي ودماء في مزارع الزيتون (فيديو)
- list 3 of 4دائرة القمع تتسع.. تصعيد كبير في الضفة المحتلة وأرقام صادمة من جنين
- list 4 of 4“بدي أدفنه”.. أمنيتها الوحيدة بعد عامين من استشهاد ابنها (فيديو)
وعن اختيارهم التظاهر في الحرم الجامعي بدلًا من داخل المركز الذي يحتضن المؤتمر الذي يشارك فيه متحدثان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوضح أن التظاهر في الحرم يلفت انتباه الناس بشكل أكبر، ويترك وقعًا أوسع.
فيما أشار طالب آخر إلى أهمية هذا الحراك في جمع طلاب من ديانات مختلفة، من مسيحيين ويهود ومسلمين. وأضاف أنه، وعلى الرغم من أن الجامعة تحمل اسمًا كاثوليكيًا، فإن ما اختبره خلال الأيام الماضية كان عميقًا ومؤثرًا بالتزامن مع حرب الإبادة التي شهدها قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة مباشر