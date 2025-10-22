أبو حمزة: جهادنا مستمر وقتالنا ماض حتى القدس (شاهد)

أعلن أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بشرط التزام الجانب الإسرائيلي به، مؤكدا في الوقت ذاته أن سرايا القدس ستواصل الرد على “جرائم العدو”.

وقال أبو حمزة، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، إن الحركة “تعلن التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو”، مضيفًا أن قواتها تسجل على طريق التحرير “ارتقاء المئات من مقاتلينا وكوادرنا وقادة المحاور العسكرية الذين استبسلوا في ميادين المعركة”.

وشدد أبو حمزة على استمرار المقاومة قائلا “جهادنا مستمر وقتالنا ماض حتى القدس”.

واتهم أبو حمزة الجيش الإسرائيلي بأنه شن حربا همجية ضد المدنيين، مضيفا أن قوات الاحتلال قصفت آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها وارتكبت مجازر بحق العائلات وشردت مئات الآلاف، واصفًا ذلك بأنه سلوك يعكس نية مبيتة بالحرب والإبادة بدعم أمريكي لا محدود.

“عبور تاريخي”

وأشار الناطق العسكري إلى أن سرايا القدس كانت جزءا أصيلا من معركة طوفان الأقصى منذ اليوم الأول، واصفًا العملية العسكرية التي نفذتها الحركة بأنها “عبور تاريخي”، مشددا على أنها “أكبر عملية عسكرية معقدة في تاريخ الصراع”.

كما ذكر أبو حمزة، أن المقاتلين والقادة الذين قضوا نحبهم خلال الحرب، هم “شهداء في طريق التحرير”، وأن الحركة أعلنت سابقًا عن استهداف من تجرأ على مواجهة عناصرها، في إشارة إلى العمليات العسكرية المتبادلة مع القوات الإسرائيلية.

واعتبر أن المعركة جاءت “ردا على جرائم العدو بحق شعبنا في القدس والضفة والحصار والقتل ضد قطاع غزة“.