إسرائيل تعلن التعرف على هوية جثماني أسيرين تسلمتهما من غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على جثماني أسيرين تم تسلمهما من قبل كتائب القسام عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الثلاثاء، ويتعلق الأمر بآريا زلمانوفيتش، بالإضافة إلى أسير آخر لم يُسمح بعدُ بنشر اسمه، وذلك في معهد الطب الشرعي في أبو كبير بتل أبيب.

وبحسب بيان المتحدث العسكري، تشير المعلومات الاستخباراتية المتوفرة إلى أن آريا زلمانوفيتش، البالغ من العمر 85 عاماً، أُسر من منزله في كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر ويُرجّح أنه قُتل بتاريخ 17 من نوفمبر 2023 داخل غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن “اللجنة الدولية في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب غزة لتسلُّم نعوش لجثث أسرى كانوا محتجزين في القطاع”.

وجاء في بيان الجيش أن “الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيُنقل عدد من نعوش الرهائن المتوفين إلى عهدته”.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد قالت في وقت سابق إنها ستسلّم جثتي أسيرين إسرائيليين بعد انتشالهما في غزة.

وقالت الكتائب في تدوينة على تليغرام: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة وذلك عند الساعة 9 مساءً بتوقيت غزة (18:00 بتوقيت غرينتش)”.