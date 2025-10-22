استطلاع: أغلبية الأمريكيين تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين رغم معارضة ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس، أن غالبية الأمريكيين يؤيدون اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، وذلك في موقف يعارض سياسة الرئيس دونالد ترامب الرافضة لهذه الخطوة.

ووفق نتائج الاستطلاع، الذي استمر على مدى 6 أيام وانتهى يوم الاثنين، فإن 59% من المشاركين أيدوا الاعتراف بدولة فلسطينية، مقابل 33% عارضوا الفكرة، ولم يُبدِ الباقون رأيا محددا.

وأظهر الاستطلاع أن 80% من أنصار الحزب الديمقراطي، و41% من الجمهوريين يدعمون الاعتراف، مما يعكس اتساع الفجوة بين الموقف الشعبي والإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية.

كما أظهر الاستطلاع أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس ترامب سيستحق الإشادة إذا استمر وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضوًا بالأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفلسطينية.​​​​​​​