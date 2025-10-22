الأونروا: المساعدات إلى غزة قطرة في بحر.. وآلاف الشاحنات عالقة على الحدود

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تزال “قطرة في بحر”، مقارنة بحجم الاحتياجات المتفاقمة للسكان.

وشددت الوكالة في بيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة فتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات دون أي قيود، محذّرة من أن استمرار القيود الحالية يفاقم الأزمة الإنسانية.

وكشفت الأونروا أن نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر منذ أيام على الحدود بين الأردن ومصر في انتظار السماح لها بالعبور إلى داخل القطاع.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل سياسة تجويع ممنهجة بالقطاع ما تسبب بإزهاق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

ولم تفلح المساعدات الإنسانية الشحيحة الواصلة إلى القطاع بموجب اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، في كسر المجاعة أو البدء بمعالجة آثارها، خاصة وأن ذلك يترافق مع تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية لمعظم الفلسطينيين ما يحول دون قدرتهم على شراء المواد الغذائية.