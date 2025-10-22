الأونروا: عمليات التدمير والنزوح القسري مستمرة في مخيمات شمال الضفة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن عمليات التدمير والنزوح القسري مستمرة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.

وقال رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء إن “مخيمات اللاجئين الثلاثة أُخليت في جنين وطولكرم ونور شمس، ومُنع سكانها من العودة إليها”.

وأضاف فريدريك أن “تصاعد أعمال عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات دفع المجتمعات الفلسطينية الضعيفة إلى ترك أراضيها في ظل ظروف قسرية متزايدة، مما يمهّد الطريق لعمليات الضم”.

ضغوط إسرائيلية على الأونروا

وتحدث فريدريك في منشوره عن “القوانين الإسرائيلية المناهضة للأونروا التي أدت إلى إغلاق مدارس الأمم المتحدة وطرد الموظفين الدوليين بحكم الأمر الواقع”، مؤكدا أن “الأونروا باقية وتقدم خدماتها رغم كل هذه الصعاب”.

وشدد فريديريك على أن “مستقبل غزة والضفة الغربية واحد”، مضيفا أنه “لا ينبغي أن يُصبح التخفيف في غزة فرصةً لتشديد قبضة الاحتلال في أماكن أخرى”.

وأكد فريدريك أن “الأونروا مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لضمان التوصل إلى نتيجة شاملة يمكن أن تشكل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وللمنطقة، وللأجيال القادمة”.

حملة اعتقالات بالضفة

يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بالضفة الغربية، حيث اعتقلت اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من مدينة نابلس ومخيم بلاطة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتويتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 16 مواطنا، بينهم طفل من محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.