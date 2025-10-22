الاحتلال يسوّي ملعب خان يونس بالأرض.. صور جوية تكشف دمار أعرق أندية قطاع غزة (فيديو)

أظهرت لقطات جوية حصرية حصلت عليها الجزيرة مباشر، حجم الدمار الواسع الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث تحوّل ملعب خان يونس البلدي ومقر نادي شباب خان يونس إلى أكوام من الركام والرمال، بعد استهدافهما بشكل مباشر خلال الحرب الجارية على القطاع.

ويُعد نادي خان يونس البلدي، من أعرق وأبرز الأندية الرياضية في قطاع غزة، ويشارك في دوري الدرجة الممتازة الفلسطيني، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في الجنوب.

من أهم الملاعب المحلية

وكان ملعب خان يونس البلدي، من أهم الملاعب المحلية التي تستضيف مباريات الدوري الفلسطيني، غير أنه تحوّل خلال الحرب الأخيرة إلى مأوى مؤقت لآلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم تحت القصف.

ويعاني النادي، شأنه شأن المؤسسات الرياضية الأخرى في القطاع، من دمار شبه كامل في منشآته وبنيته التحتية، جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال المدارس والمستشفيات والملاعب والمراكز المدنية.