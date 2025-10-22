الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

العفو الدولية: أكثر من 860 هجومًا عنيفًا للمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام (فيديو)

هجمات متواصلة من المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة
هجمات متواصلة من المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة (رويترز)
Published On 22/10/2025
|
آخر تحديث: 04:27 PM (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت منظمة العفو الدولية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية تعرضوا لأكثر من 860 هجوما عنيفا من قبل المستوطنين منذ بداية عام 2025.

وقالت المنظمة الحقوقية في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء إن هذا العنف المدعوم من الحكومة الإسرائيلية يعني أن “الفلسطينيين يعيشون في حالة خوف دائم، فيما يتمتع المستوطنون بحماية كاملة تقريبا في ممارستهم لهذا العنف، وهذه الحماية جزء من نظام إسرائيل للفصل العنصري”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأكدت المنظمة أنه “يقع على عاتق زعماء العالم التزام قانوني بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه إسرائيل”.

“جريمة حرب”

وكشفت العفو الدولية في تقرير نشرته في شهر يونيو/حزيران الماضي آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، وما تهدف إليه من تفريغ مناطق بكاملها من سكانها.

وذكرت المنظمة أن هذه العمليات “كانت لها عواقب وخيمة على عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين يواجهون أزمة متصاعدة بسرعة دون أي أمل في العودة”.

هجمات المستوطنين تتم بحماية الجيش الإسرائيلي
هجمات المستوطنين تتم بحماية الجيش الإسرائيلي (رويترز)

ووفق تقديرات المنظمة، أسفرت هذه العمليات عن نزوح نحو 40 ألف فلسطيني قسرا من منازلهم في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، نصفهم من مخيم جنين وحده.

وأكدت المنظمة الدولية أن “النقل غير القانوني للأشخاص المحميين يُعد انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.

ووصفت المنظمة السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنها “تشكل جزءًا من نمط أوسع من السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة عليهم وقمعهم في الضفة الغربية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القاسي”.

المصدر: منظمة العفو الدولية

إعلان