الكنيست يصوت مبدئيا لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الكنيست صوّت في قراءة تمهيدية لصالح قانون إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضافت أن مقترح قانون فرض السيادة على الضفة الغربية حظي في القراءة التمهيدية بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن كل أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتنعوا عن التصويت باستثناء النائب يولي إدلشتاين، الذي صوّت لصالح مشروع القانون، ما ساعد على الموافقة عليه في القراءة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى اجتياز 3 قراءات إضافية في الكنيست ليصبح قانونا ساري المفعول، وسوف يحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمزيد من المداولات.

ترحيب سموتريتش وبن غفير

وسارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الترحيب بموافقة الكنيست في القراءة الأولى على مشروع إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في منشور على منصة “إكس”، الأربعاء “الكنيست قال كلمته، والشعب قال كلمته. حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة -أرض أجدادنا- وتعزيز اتفاقات سلام قائمة على السلام مقابل السلام من موقع قوة”.

وفي السياق كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على منصة “إكس” قائلا “حان وقت السيادة الآن”.

تحذير ترامب

يأتي تصويت الكنيست على مشروع القانون في الوقت الذي يقوم فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بزيارة لإسرائيل تستمر يومين، لبحث تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إسرائيل من أي خطوة لضم الضفة الغربية، حيث صرح في 26 سبتمبر/أيلول الماضي قائلا “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن يحدث ذلك”.

ومن شأن ضم الضفة الغربية انتهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.