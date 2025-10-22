حميدتي يتحدث عن الوضع في الفاشر ويوجه رسائل للجيش والمجتمع الدولي (فيديو)

دعا قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو(حميدتي)، مساء الثلاثاء، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في كل المجازر التي ارتكبت منذ 15 إبريل 2023، على حد قوله.

وفي كلمة مصورة، أكد حميدتي موقفه من الطائرات والمسيّرات التي تُطلق من المطارات المجاورة، قائلاً: “أي طائرة أو مسيّرة تُقلع من أي مطار في الدول المجاورة لتقتل أو تقصف، فهي والمطارات أهداف مشروعة لنا”.

وتحدث عن الوضع في مدينة الفاشر، مشيراً إلى أن “المسارات مفتوحة للمواطنين والعسكريين للخروج من مدينة الفاشر”، ودعا حميدتي المنظمات الإنسانية إلى “الوصول إلى مناطقنا في كردفان ودارفور وتقديم المساعدات”.

كما شدد على أهمية دور الحكومة في حماية المواطنين قائلاً: “أوجه المؤسسات في حكومة التأسيس بالاهتمام بمعاش وأمن المواطنين”.

وبشأن استهداف المدنيين، نفى حميدتي ذلك وأوضح أن قواته “تستهدف المناطق العسكرية ولا تقصف المدنيين”.

وعن الخطوات التي ستتخذها قواته، أعلن أنه سيعمل من أجل “استئصال المرتزقة في القبائل”، موجهاً الشكر لـ”الشباب الداعم للقضية السودانية”، كما تعهد بـ”إيقاف المسيرات التي تستهدف مدننا وقرانا”، داعياً إلى “التكاتف ضد أعداء الشعب السوداني الذين يقتلون المواطنين”.

وفيما يتعلق بالمواطنين قال حميدتي: “لا نفضل مواطناً سودانياً على آخر، ولا نهتم بالمنتفعين لأنهم قلة”. وانتقد في الوقت نفسه ما يحدث في دارفور وكردفان، موضحاً أن “الجيش يستهدف المدنيين في دارفور وكردفان ويمارس التطهير العرقي في مناطقهما”.

وفيما يخص ضرب الإدارات الأهلية، رأى أن “ضرب الإدارات الأهلية يهدف إلى التخويف والتطهير ضد القبائل”، لكنه أكد أن “قواته لا تخاف”.

وختم قائلاً: “لا ننسى أبطالنا في الإدارات الأهلية الذين تعرضوا لضربات ممنهجة من حركة إرهابية”.

ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.