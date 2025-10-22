رغم تحذيرات ترامب.. الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون لضم الضفة

توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يصوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادة دولة الاحتلال، خلال قراءة تمهيدية، تزامنًا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإسرائيل.

وأفادت الهيئة بأن آفي معوز، رئيس حزب “نوعام”، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مشروع القانون، مؤكدًا أن “إسرائيل دولة ذات سيادة، وهذا هو وقت السيادة”.

تحذير ترامب

يأتي ذلك رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل من أي خطوة لضم الضفة الغربية، حيث صرح في 26 سبتمبر/أيلول الماضي قائلا “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن يحدث ذلك”.

ومن شأن ضم الضفة الغربية انتهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وتصاعدت تحركات إسرائيلية لضم الضفة الغربية بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة مدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.