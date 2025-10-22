شاهد: استقبال أسطوري لمنتخب المغرب بعد فوزه بكأس العالم للشباب

جابت حافلة مكشوفة تقل لاعبي منتخب المغرب لكرة القدم شوارع العاصمة الرباط، الأربعاء، وسط أجواء احتفالية شعبية غير مسبوقة، احتفاء بتتويج “أسود الأطلس” بلقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخهم.

وتجمهر الآلاف على أطراف الطرق لتحية اللاعبين الذين صعدوا فوق الحافلة ورفعوا الكأس.

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق لقب كأس العالم للشباب بعد مشوار استثنائي، أطاح خلاله بمنتخبات قوية من بينها إسبانيا والبرازيل في دور المجموعات، ثم فرنسا في نصف النهائي، قبل أن يتجاوز الأرجنتين حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (6 مرات) في المباراة النهائية.

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه للمغرب في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعدما كانت أفضل نتائجه السابقة هي بلوغ نصف النهائي في نسخة 2005 بهولندا. وبهذا التتويج التاريخي، أصبح المغرب أول منتخب عربي يحرز لقب البطولة العالمية، محققا ما لم يتحقق للمنتخبات العربية في النسخ السابقة.

وأضاف “أسود الأطلس” أيضا الأرجنتين إلى قائمة كبار المنتخبات التي أطاحوا بها في المونديال، والتي ضمت أيضا إسبانيا بطلة 1999، والبرازيل صاحبة خمسة ألقاب، وكوريا الجنوبية في ثمن النهائي، والولايات المتحدة في ربع النهائي، وفرنسا بطلة نسخة 2013 في دور الأربعة.

وبات المغرب ثاني منتخب أفريقي يتوج بكأس العالم للشباب بعد غانا التي فازت باللقب عام 2009، ليعزز مكانته كقوة صاعدة في كرة القدم العالمية وينضم إلى نخبة المنتخبات المتوجة على مر تاريخ البطولة.