صنع في تركيا.. سيارة كهربائية هدية من أردوغان لأمير الكويت (شاهد)

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيارة كهربائية من نوع (توغ) التي تنتجها تركيا بإمكانات وطنية، هدية لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته إلى الكويت.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن خالص شكره وتقديره للهدية.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أن أردوغان سيقوم بجولة خليجية تشمل كلاً من الكويت وقطر وسلطنة عُمان خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، تلبيةً لدعوات رسمية من قادة هذه الدول.

سيارة توغ

“توغ” أول سيارة كهربائية تركية الصنع، تعمل وفق تقنيات ذكية حديثة ومتطورة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة النظيفة، وتمتلك أنظمة مساعدة تدعم القيادة الآمنة والمريحة مع إتاحة جو مميز للترفيه والاستمتاع، وقد تم إطلاق نسختها الأولى من طراز “تي 10 إكس” في إبريل 2023.

وتتميز السيارة بتصاميم وألوان مرتبطة بالعمق الثقافي التركي، وتعتبر مشروعاً تركياً وطنياً، وحلم البلاد الذي تحقق بعد 60 عاماً من التعثر، ويُطمح من خلال المشروع إلى تحقيق قفزة في مجال الإنتاج الصناعي التركي، والوصول إلى علامة تجارية عالمية.