فيديو يثير الغضب والسخرية.. مستوطن يسرق عكاز شيخ فلسطيني ويلوذ بالفرار (شاهد)

مستوطن يسرق عصا مسن فلسطيني في بيت لحم (مواقع تواصل)
Published On 22/10/2025
آخر تحديث: 07:17 AM (توقيت مكة)

أظهر مقطع فيديو متداول مشهداً جديداً من مشاهد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، حيث أقدم مستوطن على سرقة عكاز مسن فلسطيني كان يمشي على جانب الطريق في قرية المنيا جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، ثم فرّ بالمركبة التي كان يستقلها.

الواقعة التي وثقتها الكاميرا ليست استثناءً، بل جزء من اعتداءات يومية يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، تحت حماية أو تغاضٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل الاجتماعي حصد الكثير من المشاهدات والتعليقات، وأثار موجة من الغضب والسخرية في آنٍ واحد.

فقد علّق أحدهم قائلاً: “هذا التصرف شر محض”، مضيفاً أنه سلوك مخزٍ.

فيما كتب آخر: “حتى العصا ترعبهم، وكأنها عصا السنوار!”، بينما سخر أحد المعلقين بالقول: “ربما تكون العصا معادية للسامية!”.

المصدر: الجزيرة مباشر

