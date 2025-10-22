الأخبار|فرنسا

ما السبب الذي سهّل سرقة متحف اللوفر؟ مديرة المتحف تكشف التفاصيل

PARIS, FRANCE - OCTOBER 19: A French Forensics Officer examines the cut window and balcony of a gallery at the Louvre Museum which was the scene of a robbery at the world famous museum earlier in the day on October 19, 2025 in Paris, France. France's Culture Minister, Rachida Dati, announced the closure of the world-famous art museum on X due to the robbery taking place just after the Louvre opened to the public. It is being reported that millions of pound with of historic jewellery belonging to Napoleon and Empress Josephine has been stolen (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)
ضابط أدلة جنائية فرنسي يفحص نافذة وشرفة في إحدى قاعات متحف اللوفر بباريس بعد عملية سرقة وقعت صباح 19 أكتوبر 2025 (غيتي إيميجز)
Published On 22/10/2025
|
آخر تحديث: 23/10/2025 12:04 AM (توقيت مكة)

حفظ

كشفت مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار، اليوم الأربعاء، أن ضعف نظام “كاميرات” المراقبة كان العامل الرئيس الذي مكّن اللصوص من تنفيذ عملية السرقة التاريخية، يوم الأحد الماضي.

وأوضحت دي كار أمام لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي أن “عدد كاميرات المراقبة الخارجية غير كافٍ، ولا يغطي واجهة المتحف بشكل كامل”، لافتة إلى أن “النافذة التي استُخدمت للاقتحام لم تكن تحت مراقبة الكاميرات”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت في أول تصريح علني لها منذ الأحد “هذه السرقة تُلحق الضرر بمؤسستنا في أهم مهامها”، وأضافت “على الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الدؤوب يوميا، فقد فشلنا”.

وشرحت دي كار كيف وقعت عملية السرقة، قائلة إن أجهزة الإنذار جميعها كانت تعمل، لكنها أقرت بأن “كاميرات” المراقبة لم تُغطِ نقطة دخول اللصوص بشكل كاف.

Laurence des Cars, president and director of the Louvre Museum, and Matthias Grolier, Chief of Staff to the President and Director of the Louvre Museum are seen before the start of a hearing by the Culture, Education, Communication and Sport Commission at the French Senate, on the day the Louvre Museum reopened to the public for the first time since last Sunday's heist, while the Galerie d'Apollon where eight pieces of Napoleon and the Empress's jewelry collection displayed in the gallery were stolen by thieves, remains closed, in Paris, France, October 22, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier
لورانس دي كار، رئيسة ومديرة متحف اللوفر، قبل بدء جلسة استماع أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة في مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)

وقالت “الكاميرا الوحيدة المثبّتة موجّهة غربا، وبالتالي لم تغطِّ الشرفة التي وقعت فيها السرقة”.

لكنها دافعت عن خطة أمن المتحف البالغة قيمتها 80 مليون يورو، معترضة على تقرير أشار إلى “تأخيرات مستمرة” في تنفيذها.

ودعت دي كار إلى استحداث “مركز شرطة داخل المتحف”.

وكانت مجموعة من اللصوص قد اقتحمت متحف اللوفر باستخدام رافعة لتحطيم نافذة بالطابق العلوي، وتمكّنوا من سرقة مجوهرات تاجية ملكية تقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار)، قبل أن يلوذوا بالفرار على دراجات نارية.

وأكدت دي كار أنها حذرت مرارا من أن وضع الأمن في المتحف “يرثى له”، وقالت: “تحقق الأحد الماضي ما كنت أحذر منه”، مضيفة أنها قدّمت استقالتها لوزيرة الثقافة رشيدة داتي، غير أن الأخيرة رفضت الاستقالة.

المصدر: وكالات

إعلان