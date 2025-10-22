طائرة مسيّرة إسرائيلية تقتل سائق دراجة نارية بصاروخ موجه في جنوب لبنان (شاهد)

أغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بصاروخ موجه على دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا بمنطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد سائق الدراجة.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد شخص واحد، ولم تُسجل إصابات أخرى.

خروقات مستمرة

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق الذي توصلت إليه مع “حزب الله” في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.