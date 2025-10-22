نتنياهو: من الغباء القول إن الولايات المتحدة تسيطر على إسرائيل (فيديو)

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن “العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة“.

وادعى نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي يزور إسرائيل حاليا، أن “هذه الشراكة غير المسبوقة سوف تغير بالكامل وجه الشرق الأوسط”، مضيفا “تمكنا من عزل حماس ونجحنا في إعادة الرهائن”.

وأضاف نتنياهو “من الغباء أن نقول إن الولايات المتحدة تسيطر على إسرائيل أو إن إسرائيل تسيطر على الولايات المتحدة لأن لدينا أهدافا مشتركة وقد نختلف أحيانا”.

“نعمل على دفع خطة السلام”

ومن جانبه أكد دي فانس أن الولايات المتحدة “لا تريد من إسرائيل أن تكون دولة تابعة”، موضحا أن “إسرائيل يمكنها لعب دور قيادي في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال دي فانس إن الولايات المتحدة “تعمل على دفع خطة السلام بشأن غزة“، مضيفا “متفائلون باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

ومضى قائلا “سنبني على ما تحقق في اتفاقيات أبراهام من أجل تحقيق السلام في المنطقة”، مؤكدا أن “هذا ما سيحقق الازدهار لهذه المنطقة”.

“لا بد من نزع سلاح حماس”

وأشار دي فانس إلى أن “إعادة بناء غزة لن تكون أمرا سهلا ولا بد من نزع سلاح حماس”.

وأشاد دي فانس باتفاقية وقف إطلاق النار، وجهود المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في التوصل إليها، ووصفها بأنها “يمكن أن تكون نموذجا لاتفاقيات السلام في العالم”، مشيرا إلى أن “هذا ما يحدث عندما نفكر خارج الصندوق”.

وبدأ دي فانس أمس الثلاثاء زيارة لإسرائيل تستمر يومين، لبحث تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق.

وتأتي زيارة فانس بعد يوم من وصول ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى تل أبيب في إطار دفع جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.