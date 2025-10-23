الجزيرة مباشر ترصد أعمال بحث عن جثمان الأسير الإسرائيلي عميرام كوبر (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر عمليات البحث عن جثمان الأسير الإسرائيلي عميرام كوبر، بعد أن استأنفت فرق البحث العمليات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إذ تستمر الأعمال لليوم السابع في ظل تحديات كبيرة تواجههم.

وأفادت مصادر خاصة لقناة الجزيرة مباشر بأن هناك تحديات كبيرة مثل تهالك المعدات، والانهيارات الأرضية التي تقترب من الأبراج السكنية التي تعيش فيها العائلات الفلسطينية، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية خاصة الصرف الصحي.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر علا أبو معمر: “نفس التحديات تواجه فرق البحث في محاولات استخراج جثامين الشهداء الفلسطينيين من تحت الأنقاض، إثر القصف الإسرائيلي لمنازلهم أثناء العدوان الذي استمر لمدة عامين وحصد مئات الآلاف من أرواح المدنيين”.

ولفتت إلى أنه حتى هذه اللحظة مازال هناك 13 جثمانا لأسرى إسرائيليين بقطاع غزة، وتستمر عمليات البحث عنهم بشكل مستمر، وسط انتشار مكثف لفرق الأمن.

وأشارت مراسلة الجزيرة مباشر إلى عدم قدرة كافة الآليات للعمل بسبب الأعطال التي طالتها، وعدم توفر قطع الغيار الخاصة بها بسبب إغلاق المعابر.