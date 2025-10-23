الخارجية الروسية: مناقشة أوروبا مصادرة أصولنا سرقة

نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بالحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، كما قللت من فاعلية العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شركات الطاقة الروسية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة أسبوعية، أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي “تضر في المقام الأول بالتكتل” نفسه، مشيرة إلى أن “نخبة الاتحاد الأوروبي ببساطة لا يمكنها قبول حقيقة أن عقوباتها لا تجدي نفعًا”.

وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن الاتحاد الأوروبي “يناقش المصادرة المباشرة للأصول الروسية وهذه تعتبر سرقة”.

عقوبات أمريكية “هائلة” و”حصانة روسية متينة”

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، نددت زاخاروفا بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل النفطيتين، مؤكدة أن روسيا “محصنة” ضد هذه القرارات الاقتصادية.

جاء رد زاخاروفا بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه العقوبات بأنها “هائلة” وتهدف إلى دفع موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا.

وقالت ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة “ستأتي بنتائج معاكسة”، محذرة من أن استمرار الإدارة الأمريكية في هذا النهج سيكون “كارثيا على صعيد السياسة الداخلية (الأمريكية) وسلبيا بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي”.

وأكدت زاخاروفا أن “بلادنا طورت حصانة متينة ضد القيود الغربية، وستواصل تطوير قدرتها الاقتصادية بما يشمل مجال الطاقة”.