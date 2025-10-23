الذهب ينتفض من جديد.. تعرف على سعره في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بأكثر من 1% مدفوعة بارتفاع الطلب، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر الجمعة بحثا عن دلالات جديدة لمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4143.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعها الجلسة الماضية لقرب أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 2.3% إلى 4160.50 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار للأوقية يوم الاثنين، لكنها سجلت أكبر انخفاض لها في خمس سنوات في الجلسة التالية.

ويخشى المستثمرون من نتائج التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، خاصة وأنه لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 57% هذا العام، مدفوعة بحالة من عدم اليقين في عدة ملفات سياسية واقتصادية، علاوة على توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وشراء البنوك المركزية المستمر للذهب في عدة دول كبيرة مثل الصين والهند.

أسعار الذهب في مصر

فيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 5600 جنيهً.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4800 جنيهًا.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 6400 جنيهًا.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 3733.25 جنيهًا.

جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 44800 جنيهًا.