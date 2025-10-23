الرئيس الكولومبي يعلن تصعيدا قانونيا ضد ترامب في قلب الولايات المتحدة

في استمرار لمسلسل الإهانات العلنية المتبادلة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو، أعلن الأخير أنه يعتزم “الدفاع عن نفسه قانونياً” في الولايات المتّحدة وملاحقة نظيره الأميركي بتهمة القدح والذم بعد أن نَعَتَهُ ترامب خلال مؤتمر صحافي بـ”البلطجي”.

Le informó al mundo que llevo 17.000 fábricas de cocaína destruidas en mi gobierno https://t.co/0KQclu7mC6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2025

وشارك غوستافو على منصة “إكس” مقطعاً للرئيس الأمريكي ترامب يقول فيه عن بيترو “إنه بلطجي، يُصَنِّعُ الكثير من المخدرات. لديهم مصانع كوكايين. عليه أن ينتبه، وإلا سنتخذ إجراءات صارمة للغاية ضده وضد بلاده”.

وعلق الرئيس الكولومبي بالقول “أبلغ العالم أني دمّرتُ 17 ألف مصنع كوكايين خلال فترة ولايتي”.

وأضاف الرئيس الكولومبي “سأدافع عن نفسي قانونياً أمام المحاكم الأميركية، بالاستعانة بمحامين أميركيين، وذلك ردّاً على الافتراءات التي وُجّهت إليّ على الأراضي الأميركية من قبل مسؤولين كبار”.

من جهته، ندّد سفير كولومبيا لدى واشنطن بتهديدات ترامب لبلاده ورئيسها، محذّراً من أنّ العلاقة الوثيقة التي جمعت البلدين طوال قرنين أصبحت في خطر. وقال السفير دانيال غارسيا بينا في بوغوتا بعد أن استدعته بلاده للتشاور إنّ ما صدر عن ترامب “غير مقبول”.

وأضاف “لا يمكن تحت أيّ ظرف من الظروف تبرير هكذا نوع من التهديدات والاتهامات التي لا أساس لها على الإطلاق”.

وردّاً على نعت ترامب لبيترو بـ”البلطجي” وتهديده باتّخاذ “إجراءات بالغة الخطورة” ضدّ كولومبيا ورئيسها، قال السفير بنبرة ملؤها الذهول “هناك أمور غير مقبولة” في ما صدر عن الرئيس الأميركي.