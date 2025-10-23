الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسيا وتهدد بالمزيد

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على روسيا مرتبطة بقطاع النفط، وذلك بعد دقائق من تصريحات لوزير الخزانة سكوت بيسنت قال فيها إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين لم يكن “صادقا” في المحادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل وأبدت استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية، داعية موسكو إلى الموافقة فورا على وقف إطلاق النار في حربها في أوكرانيا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه العقوبات “نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات”.

وفي وقت سابق، قال بيسنت في تصريح لقناة فوكس بيزنس “لم يأتِ الرئيس بوتين إلى الطاولة بطريقة صادقة وصريحة كما كنا نأمل”، مضيفا أن ترامب “يشعر بخيبة أمل حيال ما آلت إليه هذه المحادثات”.

عقوبات أوروبية

وقالت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن دول الاتحاد وافقت على الحزمة التاسعة عشرة للعقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وتشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وأضافت “يسعدنا أن نعلن أنه جرى إخطارنا للتو من قبل الدولة العضو المتبقية بأنها تخلت الآن عن تحفظها تجاه حزمة العقوبات التاسعة عشرة”.

وكانت سلوفاكيا آخر الدول المتحفظة على هذه الحزمة بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي على النص النهائي الأسبوع الماضي.

وطلب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو ضمانات من المفوضية الأوروبية بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ومواءمة أهداف المناخ مع احتياجات شركات صناعة السيارات والصناعات الثقيلة.

وتنص الحزمة الجديدة على إضافة قيود جديدة على سفر الدبلوماسيين الروس، وكذلك إدراج 117 سفينة أخرى من “أسطول الظل” الروسي، معظمها ناقلات نفط، ليصل إجمالي السفن إلى 558 سفينة.