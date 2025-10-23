الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

بالفيديو: جماهير غلطة سراي تزين مدرجاتها بلوحة استثنائية تضامنا مع غزة

جماهير غلطة سراي تتضامن مع غزة (مواقع تواصل)
Published On 23/10/2025

نظمت جماهير غلطة سراي التركي لكرة القدم، عرضًا في مدرجات ملعبها دعمًا لفلسطين، قبيل انطلاق مباراة فريقهم مع بودو غليمت النرويجي، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأظهرت العديد من المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير التركية في ملعب رامس بارك، بإسطنبول، وهي تشكل العلم الفلسطيني، كما علقت كتابات باللغة الإنجليزية جاء فيها “أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وأشعل مشجعو غلطة سراي المدرجات بإبداع تمازجت فيه الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر لتتحول إلى لوحة بصرية ساحرة، كما دوت الهتافات الحماسية لفلسطين.

وأنهى الفريق التركي مباراته فائزا أمام ضيفه النرويجي بثلاثة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الترتيب العام لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد مرور ثلاث جولات.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

