بالفيديو: جماهير غلطة سراي تزين مدرجاتها بلوحة استثنائية تضامنا مع غزة

نظمت جماهير غلطة سراي التركي لكرة القدم، عرضًا في مدرجات ملعبها دعمًا لفلسطين، قبيل انطلاق مباراة فريقهم مع بودو غليمت النرويجي، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

جماهير نادي "غلطة سراي" التركي يرفعون لافتة كبيرة ُكتب عليها عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية" خلال مباراة الفريق ضد نادي "بودو -َ غليمت" النرويجي في دوري أبطال أوروبا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZFEOrsc7JW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2025

وأظهرت العديد من المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير التركية في ملعب رامس بارك، بإسطنبول، وهي تشكل العلم الفلسطيني، كما علقت كتابات باللغة الإنجليزية جاء فيها “أوقفوا الإبادة الجماعية”.

⭕️ جماهير نادي غلطة سراي التركي تجعل من مدرجاتها لوحة لنقل رسالة واضحة إلى العالم: الإبـ.ـادة الجمـ.ـاعية لا تتوقف بوقف إطلاق النار! pic.twitter.com/nNeqdJAZQ5 — مفتاح (@keymiftah79) October 22, 2025

وأشعل مشجعو غلطة سراي المدرجات بإبداع تمازجت فيه الألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر لتتحول إلى لوحة بصرية ساحرة، كما دوت الهتافات الحماسية لفلسطين.

وأنهى الفريق التركي مباراته فائزا أمام ضيفه النرويجي بثلاثة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الترتيب العام لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد مرور ثلاث جولات.